Домой В регионе В Кличевском районе на пожаре погиб мужчина

В Кличевском районе на пожаре погиб мужчина

По
admin
-

Трагедия случилась 18 ноября, около 15.00, в деревне Старый Остров.в Кличевском районе, на пожаре погиб мужчина, деревня Старый Остров

в Кличевском районе, на пожаре погиб мужчина, деревня Старый ОстровКогда спасатели прибыли к месту вызова, деревянный дом полыхал открытым пламенем.

По словам соседей, в жилище мог находиться 57-летний хозяин, работающий сторожем коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Тельмана».

Его поиск осложнялся плотным задымлением, высокой температурой и частичным обрушением конструкций. Увы, их предположения подтвердились – в одной из комнат, под завалами, был обнаружен обгоревший труп…

Причина пожара устанавливается.

 

Василий Куликов

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Напишите свой комментарий!
Введите здесь ваше имя