В Кличевском районе на пожаре погиб мужчина

Трагедия случилась 18 ноября, около 15.00, в деревне Старый Остров.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, деревянный дом полыхал открытым пламенем.

По словам соседей, в жилище мог находиться 57-летний хозяин, работающий сторожем коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Тельмана».

Его поиск осложнялся плотным задымлением, высокой температурой и частичным обрушением конструкций. Увы, их предположения подтвердились – в одной из комнат, под завалами, был обнаружен обгоревший труп…

Причина пожара устанавливается.

Василий Куликов