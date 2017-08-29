В Кличев – за «изобилием»?

К областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожынки-2017», который пройдёт 23 сентября в Кличеве, в городе должен появиться новый арт-объект.

Скульптурная композиция в виде рога изобилия будет размещена в центре города на ул. Ленинской. По признанию её автора Андрея Воробьева, он стремился воплотить в бронзе свою систему ценностей. Беларуский скульптор убежден, что к человеку приходит всё, что он может пожелать, главное – правильно поставить цель…

Администрация города планирует, что арт-объект станет популярным туристическим брендом Кличевщины. Ведь, как символ, рог изобилия олицетворяет «благополучие, здоровье, счастье и процветание».

Примечательно, что на этапе подготовки к «Дожинкам» городским властям немного не хватило «изобилия». В июне текущего года Кличевский «Жилкомхоз» призвал всех желающих оказать безвозмездную (спонсорскую) помощь, перечислив средства на благотворительный счет организации.

Егор Коренищев