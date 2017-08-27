В Интернете зафиксировали сбои в работе Facebook и Instagram

В Интернете появилась информация о массовом сбое в популярных сетях Facebook и Instagram.
Неполадки заметили во второй половине дня 26 августа. С неудобствами столкнулись пользователи этих сетей из разных стран мира.
В частности, люди жаловались, что их персональные страницы не загружались. У одних отсутствовал доступ при помощи логина и пароля. У других – блокировались сообщения, посты и функции приложений.
Некоторые поклонники Facebook и Instagram столкнулись с полным сбоем своих компьютеров и телефонов.
В настоящий момент работа сетей восстановлена частично.
О причинах сбоев пока не сообщается.
Тимофей Христенко
Карты интенсивности сбоев с сайта downdetector.ru