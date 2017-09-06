В гостях лучше, чем дома

«Белшина» – «Локомотив» Гомель – 1:2 (0:1).

«Химик» Светлогорск – «Белшина» – 1:3 (0:1).

На стыке лета и осени бобруйская «Белшина» провела два матча чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге – дома и на выезде. 26 августа в 19-м туре наша команда играла на «Спартаке» с гомельским «Локомотивом». На эту встречу главком бобруйчан Эдуард Градобоев выставил такой состав: Сакович / Кондратьев, Волкорезов, Ижаковский (Мараховский 46), Чмыриков / Градобоев (Шокуров, 78) / Гомза (Кротов, 40), Шкурко, Шеряков (Затенко, 68), Турлин (к) / Верас.

Соперники соседствовали в турнирной таблице, и в случае победы хозяева поля настигали гомельчан по набранным очкам. Увы, сбыться этому было не суждено, так как уже на 12-й минуте Сидоренко ударом сходу забил красивый гол. На 77-й минуте гомельский форвард оформит дубль, убежав по правому флангу…

Бобруйчане могли отыграться, создав в ходе первого тайма несколько опасных моментов. Наиболее острый возник уже спустя пять минут после пропущенного мяча – Волкорезов пробил сходу, но угодил в перекладину. После перерыва голевых эпизодов у ворот гостей было меньше, а результативно завершился лишь один: на четвертой компенсированной минуте Турлин со второй попытки пробил-таки голкипера «железнодорожников» – 1:2 (Турлин, 94+).

2 сентября в матче 20-го тура «Белшина» играла в Светлогорске с местным «Химиком». На встречу с географическими соседями у бобруйчан вышел следующий состав: Сакович / Водянович (Кондратьев, 60), Волкорезов, Мараховский, Чмыриков / Градобоев / Кротов, Шкурко, Шеряков (Затенко, 92+), Турлин (к) (Шокуров, 80) / Верас (Савостиков, 89).

Размеренное начало первого тайма взорвал гол гостей на 19-й минуте: Турлин с фланга отпасовал Шкурко, а тот из пределов штрафной отправил мяч под перекладину. Хозяева встрепенулись, но сумели отыграться лишь после перерыва – на 63-й минуте. Проведший первый круг в стане «белшиновцев», Прокопенко ворвался в бобруйскую штрафную, а опрометчиво покинувший ворота Сакович сбил своего недавнего одноклубника. Приговор в действие с 11-метровой отметки привел Евгений Белявский.

Благо – бобруйчанам понадобилось лишь восемь минут, чтобы вновь повести в счете. Оплошностью еще одного воспитанника бобруйского футбола в составе «химиков» – вратаря Лебедева – воспользовался Турлин. А точку в игре за несколько минут до ее окончания поставил Верас – ударом головой с близкой дистанции. Ассистировал ему «резервист» Шокуров, выигравший борьбу у голкипера светлогорчан и навесивший мяч на дальнюю штангу – 1:3 (Шкурко, 19, Турлин, 71, Верас, 87).

Сценарий и результат этого выездного поединка, как две капли воды, похожи на предыдущую гостевую победу – над столичными торпедовцами. Пока во втором круге наша команда играет в гостях лучше, чем дома… Но как бы то ни было,три победные очка позволили «Белшине» с 31-м набранным баллом подняться на шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Смолевичи-СТИ» – осталось прежним – шесть очков.

Теперь бобруйский клуб примет на своем поле соседа по таблице первенства – пинскую «Волну», которой в гостях проиграл матч первого круга. Начало игры 9 сентября – в 17.00.

Семен Портовцев

Фото Владимира Шарникова

и fcbelshina.by