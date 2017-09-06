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В гостях лучше, чем дома

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«Белшина» – «Локомотив» Гомель – 1:2 (0:1).

«Химик» Светлогорск – «Белшина» – 1:3 (0:1).

На стыке лета и осени бобруйская «Белшина» провела два матча чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге – дома и на выезде. 26 августа в 19-м туре наша команда играла на «Спартаке» с гомельским «Локомотивом». На эту встречу главком бобруйчан Эдуард Градобоев выставил такой состав: Сакович / Кондратьев, Волкорезов, Ижаковский (Мараховский 46), Чмыриков / Градобоев (Шокуров, 78) / Гомза (Кротов, 40), Шкурко, Шеряков (Затенко, 68), Турлин (к) / Верас.

Соперники соседствовали в турнирной таблице, и в случае победы хозяева поля настигали гомельчан по набранным очкам. Увы, сбыться этому было не суждено, так как уже на 12-й минуте Сидоренко ударом сходу забил красивый гол. На 77-й минуте гомельский форвард оформит дубль, убежав по правому флангу…

Бобруйчане могли отыграться, создав в ходе первого тайма несколько опасных моментов. Наиболее острый возник уже спустя пять минут после пропущенного мяча – Волкорезов пробил сходу, но угодил в перекладину. После перерыва голевых эпизодов у ворот гостей было меньше, а результативно завершился лишь один: на четвертой компенсированной минуте Турлин со второй попытки пробил-таки голкипера «железнодорожников» – 1:2 (Турлин, 94+).

2 сентября в матче 20-го тура «Белшина» играла в Светлогорске с местным «Химиком». На встречу с географическими соседями у бобруйчан вышел следующий состав: Сакович / Водянович (Кондратьев, 60), Волкорезов, Мараховский, Чмыриков / Градобоев / Кротов, Шкурко, Шеряков (Затенко, 92+), Турлин (к) (Шокуров, 80) / Верас (Савостиков, 89).

Размеренное начало первого тайма взорвал гол гостей на 19-й минуте: Турлин с фланга отпасовал Шкурко, а тот из пределов штрафной отправил мяч под перекладину. Хозяева встрепенулись, но сумели отыграться лишь после перерыва – на 63-й минуте. Проведший первый круг в стане «белшиновцев», Прокопенко ворвался в бобруйскую штрафную, а опрометчиво покинувший ворота Сакович сбил своего недавнего одноклубника. Приговор в действие с 11-метровой отметки привел Евгений Белявский.

Благо – бобруйчанам понадобилось лишь восемь минут, чтобы вновь повести в счете. Оплошностью еще одного воспитанника бобруйского футбола в составе «химиков» – вратаря Лебедева – воспользовался Турлин. А точку в игре за несколько минут до ее окончания поставил Верас – ударом головой с близкой дистанции. Ассистировал ему «резервист» Шокуров, выигравший борьбу у голкипера светлогорчан и навесивший мяч на дальнюю штангу – 1:3 (Шкурко, 19, Турлин, 71, Верас, 87).

Сценарий и результат этого выездного поединка, как две капли воды, похожи на предыдущую гостевую победу – над столичными торпедовцами. Пока во втором круге наша команда играет в гостях лучше, чем дома… Но как бы то ни было,три победные очка позволили «Белшине» с 31-м набранным баллом подняться на шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Смолевичи-СТИ» – осталось прежним – шесть очков.

Теперь бобруйский клуб примет на своем поле соседа по таблице первенства – пинскую «Волну», которой в гостях проиграл матч первого круга. Начало игры 9 сентября – в 17.00.

Бобруйск, футбол, матчи, "Белшина", "Локомотив", Гомель, "Химик" Светлогорск, два матча чемпионата Беларуси по футболу
К мячу устремились «железнодорожник» Денис Голенко и Станислав Ижаковский.
Бобруйск, футбол, матчи, "Белшина", "Локомотив", Гомель, "Химик" Светлогорск, два матча чемпионата Беларуси по футболу
Сергей Волкорезов играет в подкате против обидчика бобруйчан – Кирилла Сидоренко.
Бобруйск, футбол, матчи, "Белшина", "Локомотив", Гомель, "Химик" Светлогорск, два матча чемпионата Беларуси по футболу
Кунг-фу?.. Джиу-джитсу?.. В исполнении Виталия Мараховского.
Бобруйск, футбол, матчи, "Белшина", "Локомотив", Гомель, "Химик" Светлогорск, два матча чемпионата Беларуси по футболу
В борьбе за мяч Сергей Кондратьев, Николай Загвоздин и Дмитрий Турлин.
Бобруйск, футбол, матчи, "Белшина", "Локомотив", Гомель, "Химик" Светлогорск, два матча чемпионата Беларуси по футболу
Кирилл Шокуров прессингует Николая Загвоздина.
Бобруйск, футбол, матчи, "Белшина", "Локомотив", Гомель, "Химик" Светлогорск, два матча чемпионата Беларуси по футболу
Александр Кротов пытается настичь «химика» Олега Петрушевского.

 

Семен Портовцев
Фото Владимира Шарникова
и fcbelshina.by

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