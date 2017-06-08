В «Гиганте» – «гигантские» инновации

Во второй половине 2017 года в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Гигант» в Бобруйском районе появится собственный комбикормовый завод.

Этот инвестпроект направлен на создание в хозяйстве инновационной площадки для подготовки белковых кормов из местного сырья (люпин, соя, горох бобы и др.) по самым современным технологиям для сокращения импорта.

Местное белковое сырье будет обрабатываться в специальной баротермокамере под высоким давлением и при определенной температуре. Этот процесс позволит очистить сырье от ненужных веществ.

В результате получатся корма, которые лучше усваиваются животными, что позволит повысить привесы и удои молока. На новом оборудовании, мощность которого составит 10 т продукции в час, также будут производиться различные комбикорма для использования в хозяйстве. Излишки реализуют на внутреннем и внешнем рынках.

На сегодня уже подготовлена производственная площадка, закуплено немецкое оборудование, начат монтаж. В ближайшее время с участием иностранных специалистов начнется его пусконаладка.

Данный инвестпроект реализуется за счет собственных (70%) и заемных средств. Его стоимость оценивается в Вr10 млн, срок окупаемости составит 6-7 лет.

Подготовила Елена Широкая