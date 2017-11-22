В Ганновере прошла презентация нового бобруйского трактора

На крупнейшей мировой выставке сельскохозяйственной техники «AgriTechnica-2017» в Германии показали малогабаритный «Беларус-622.5», выпущенный недавно заводом тракторных деталей и агрегатов.

Трактор является усовершенствованной моделью «Беларус-622», выпускаемый на предприятии с 2010 года. Он оснащен японским четырехтактным дизельным двигателем «Yanmar» с турбонаддувом и предкамерным впрыском, у него имеется 16 передач вперед и 8 – назад. Мощность новой модели – 66 лошадиных сил, максимальная скорость – 32 километра в час.

Трактор соответствует действующим в Европе стандартам экологической безопасности по низкому содержанию вредных веществ в отработанных газах. Он высокопроизводителен и обладает экономным удельным расходом топлива.

По сравнению со своим предшественником в лучшую сторону изменился и дизайн.

Посетители выставки с интересом рассматривали новый бобруйский трактор.

Выставка «AgriTechnica-2017», проходящая в немецком Ганновере, является главной среди сельхозмашиностроительных в мире. Ее периодичность – два раза в год. На ней собирается 450 000 специалистов, треть из них – приезжают из-за рубежа.

Василий Куликов