В ДТП в Смоленской области погибло два бобруйчанина

На трассе «Москва – Минск» столкнулись два большегруза и микроавтобус.

Авария произошла в ночь с шестого на седьмое сентября в Гагаринском районе Смоленской области (Россия). На 182-м километре трассы «Москва – Минск» водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, столкнувшись с фурой и микроавтобусом «Мерседес».

В результате аварии погибло пять человек. На месте ДТП скончались двое бобруйчан и трое жителей Калинковичского района, ехавшие в микроавтобусе.

Еще два человека, а также водитель одного из большегрузов из Слонима, с травмами доставлены в хирургическое отделение Гагаринской центральной районной больницы. Их жизни вне опасности.

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Василий Куликов