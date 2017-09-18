В деревне Орсичи нашли килограмм марихуаны

32-летний подозреваемый изготавливал из наркотического сырья гашишное масло.

В деревне Орсичи сотрудники наркоконтроля и Бобруйского РОВД во время ночного обыска в дачном доме обнаружили 1100 граммов марихуаны. Также в помещении найдены вещи и предметы, с помощью которых изготавливалось гашишное масло.

Ранее 32-летний мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

По предварительной информации, подозреваемый собирал и хранил наркотическое средство растительного происхождения для личного потребления. Однако правоохранители проверяют его возможную причастность к фактам сбыта наркотиков и психотропов.

Возбуждено уголовное дело.

Василий Куликов