В День Молодёжи в Бобруйске будут штурмовать умы

25 июня, в День Молодёжи, на танцевальной площадке ГУК «Городской парк культуры и отдыха» пройдёт открытая игра «УмаШтурман».

«УмаШтурман» – бобруйская барная викторина, которая была придумана Денисом Носовым в 2016 году для бобруйчан и гостей города.

Это игра не на энциклопедические знания, а на азарт, внимание, чувство юмора, сообразительность – и интерес.

Open-air команда «УмаШтурман» организует и проводит впервые в рамках общегородских праздничных мероприятий.

Участие бесплатное. Начало – 17:00. Записаться на игру или найти себе команду можно здесь: https://vk.com/uma_sturman?w=wall-128597194_1745.

Ирена Рунге