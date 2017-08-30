В Бобруйском районе и городе выявлены новые случаи ВИЧ-инфекции

В июле в Бобруйском районе выявлено три случая ВИЧ-инфицирования, а в самом городе – один случай.

Нужно отметить, что в первом полугодии 2017 года в Бобруйске выявлено 24 носителя ВИЧ, это на четыре человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего на сегодня в городе числится 388 ВИЧ-инфицированных, а на районе – 51. Среди способов распространения инфекции преобладает половой путь – 69%.

Кроме этого 29 % приходится на немедицинское введение наркотиков. Один процент с небольшим – путь передачи от матери к ребенку.

В группе риска преобладают лица, ведущие асоциальный образ жизни.

Подготовила Елена Широкая