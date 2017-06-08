В Бобруйском автопарке – пополнение

Бобруйский автопарк №2 приобрел три новых автобуса, за собственные средства. Стоимость каждого из них 2 млрд. 200 тысяч неденоминированных рублей.

Всего с начала 2017 года приобретено восемь новых автобусов: три – 19-местные немецкие микроавтобусы «Volkswagen Crafter», два «МАЗа-241» и три «МАЗа-103».

Нужно отметить, что подобного обновления техники не было давно в городе. По словам руководства автопарка, в 2006-2009 годах здесь получали до 30 автобусов, а потом за год было не более 4-5.

Всего в Бобруйском автопарке на данный момент 151 автобус. Техника находится в хорошем состоянии.

Преимущества новых автобусов в том, что в них увеличено количество сидячих мест –22, более удобные сидения и поручни, комфортная площадка в салоне для инвалидов.

Маршруты транспорта на сегодня таковы: № 15, 33, 6, 31, 8 и др. Пригород: Панкратовичи, Орсичи, Глуша, Бортники, Свислочь и др.

Елена Широкая