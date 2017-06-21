В бобруйской «качалке» – день открытых дверей

23 июня тренажёрный зал «Качалка» по улице Советской, 94 собирается провести день открытых дверей. «Открытие дверей» назначено на 10 утра.

И хотя услуги зала здесь платные, в этот день работники собираются быть «щедрыми». Есть шанс позаниматься с тренером, причём – бесплатно. В программе дня планируются провести спортивные конкурсы, викторины, розыгрыши. Можно будет получить скидки, вплоть до годичного безлимитного абонемента на посещение клуба, – как суперприз.

Ближе к вечеру, в 20 часов, партнёры мероприятия «Марижель – салон красоты» собираются разыграть свои призы в виде сертификатов на товары и услуги своего салона, а также – наборы своей косметики.

Предполагается, что в клубе места будут ограничены. Поэтому заявку на участие тренажёрный зал просит сделать заблаговременно.

Заявки принимаются как через официальный сайт компании ka4alka.by, так и через социальные сети.

Тимофей Христенко