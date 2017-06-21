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В бобруйской «качалке» – день открытых дверей

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в бобруйской "качалке", день открытых дверей, тренажёрный зал "Качалка", по улице Советской

23 июня тренажёрный зал «Качалка» по улице Советской, 94 собирается провести день открытых дверей. «Открытие дверей» назначено на 10 утра.

И хотя услуги зала здесь платные, в этот день работники собираются быть «щедрыми». Есть шанс позаниматься с тренером, причём – бесплатно. В программе дня планируются провести спортивные конкурсы, викторины, розыгрыши. Можно будет получить скидки, вплоть до годичного безлимитного абонемента на посещение клуба, – как суперприз.

Ближе к вечеру, в 20 часов, партнёры мероприятия «Марижель – салон красоты» собираются разыграть свои призы в виде сертификатов на товары и услуги своего салона, а также – наборы своей косметики.

Предполагается, что в клубе места будут ограничены. Поэтому заявку на участие тренажёрный зал просит сделать заблаговременно.

Заявки принимаются как через официальный сайт компании  ka4alka.by, так и через социальные сети.

 

Тимофей Христенко

 

 

 

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