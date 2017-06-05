В Бобруйской епархии проводят обряд принесения обетов трезвости

В Бобруйском Иверском храме стали проводить Чин принятия Обета трезвости, который проводится с участием священника.

Во время обряда нужно произнести специальную молитву. Человек, страдающий от алкогольной зависимости, может сам выбрать временные рамки воздержания от употребления спиртного: от нескольких месяцев, лет или до конца жизни.

Священник наставляет страждущего, вручает ему Обетную грамоту, имя прошедшего данный чин заносится в книгу трезвенников. Часть страницы отрывается и вручается ему.

Такие мероприятия, проводятся два раза в год – 18 мая, на празднование иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», и 11 сентября – в день усекновения головы Иоанна Предтечи.

По словам священников, благодаря религиозной составляющей обряда, случаи срывов среди верующих, принявших обет трезвости, почти в три раза меньше, чем при обычном лечении алкоголизма.

Елена Широкая