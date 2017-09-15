в Бобруйских гимназиях, введены электронные дневники

Бобруйские гимназии обзавелись электронными дневниками.

Электронный дневник – это не флэшка и не пластиковая карта. Хранится он в глобальной сети Интернета на сайте schools.by.

Учителя, ученики и их родители теперь могут иметь свою персональную страницу, защищённую пин-кодом и оповещением в виде СМС.

Содержание дневника, по сути, включает ту же информацию, что отражается в обычном дневнике школьника: расписание, домашние задания, оценки, замечания, информация о пропусках и т. п.

Также создан сервис расширения на платной основе. Скажем, мама или папа могут получить СМС-оповещение о своём ребёнке мгновенно после ввода о нём информации в базу со стороны учителей. В платную услугу входят диаграммы-анализаторы успеваемости ученика и многое другое. Подобная роскошь обойдётся на одного учащегося в 13,9 рублей в четверть.

Помимо дневников в сеть включены и классные журналы с прочей «продвинутой» инновацией.

Всё это пока касается только гимназистов. Школы Бобруйска внедрят такую технологию на будущий учебный год.

Тимофей Христенко

Иллюстрация с сайта

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