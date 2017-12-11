В Бобруйске «зажжется» российский «Светофор»

Известная розничная сеть магазинов низких цен в декабре откроет в нашем городе дискаунтер.

Магазин площадью 1,12 тысяч квадратных метров разместится в бобруйском торговом центре «Макси Плюс» (ул. Бахарова, 269 В/В1). В торговой точке будут продаваться продукты питания, промышленные товары, алкоголь. Также покупатели смогут осуществлять в ней оптовые закупки.

Таким образом, после открытия в Бобруйске, «Светофоров» в Беларуси станет уже три. Первые два дискаунтера заработали в ноябре в Барановичах и в Солигорске.

Популярная российская торговая сеть «Светофор» насчитывает более 800 магазинов в России, и один – в Китае.

Василий Куликов