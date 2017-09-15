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В Бобруйске запускают культурный проект

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в Бобруйске, запускают культурный проект "BobrTrip"Бобруйчанка Наталья Халанская начала сбор средств на реализацию проекта «BobrTrip». Цель инициативы – популяризация современной музыки и привлечение туристов в Бобруйск.

Для гостей города будут проводиться необычные экскурсии, которые познакомят их с еврейским прошлым Бобруйска.

Для участников музыкальных квартирников такие экскурсии будут бесплатные. Они пройдут в тайм-клубе с октября по декабрь текущего года.

Сегодня для их организации инициаторы проекта собирают денежные средства  с целью закупки  звукового оборудования.

Первая встреча в рамках «BobrTrip» запланирована на 7 октября. В этот день перед слушателями выступит мультиинструменталист Андрей Сенькевич.

 

Елена Широкая

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