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В Бобруйске замечена лиса…

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в Бобруйске замечена лиса, железнодорожная станция "Березина", по улице бегала лиса
Иллюстративное фото.

Появилась информация, что в районе железнодорожной станции «Березина» по улице бегала лиса.

Местные жители обеспокоены появлением зверя в черте города. Если животное не боится людей, то имеется подозрение, что оно может быть заражено бешенством.

В случае обнаружения «гостя» рекомендуется избегать с ним прямых контактов, а сообщить о его местонахождении в службу МЧС.

В Беларуси имелись случаи нападения лисы.

Недавно в центре Мозыря хищником были покусаны девять человек, а в Пинске – загрызен кот и покусана собака.

 

Тимофей Христенко

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