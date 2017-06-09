в Бобруйске закрыт сезон, театральный

16 июня Могилевский областной театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича закроет 73-й сезон. Под занавес зрители увидят романтический триллер «Сделка на миллион».

Однако летом театр продолжит свою работу с юными зрителями: по воскресеньям здесь будут демонстрироваться детские спектакли.

Так, 28 июня бобруйчанам покажут музыкальную сказку «Ян, Янина и королева Авария». Кроме этого актеры театра будут выступать со спектаклями в детских лагерях и санаториях.

Нужно отметить, что театр закрывает свой сезон с новым главным режиссером – долгое время эта должность была вакантна. Им стал минчанин Венедикт Расстриженков. В его послужном списке работа во многих белорусских театрах.

Елена Широкая