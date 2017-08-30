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В Бобруйске задержали троих скрывавшихся обвиняемых

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в Бобруйске задержали, троих скрывавшихся обвиняемых, семерых без вести пропавших, городская милиция, подвела итоги, мероприятия "Розыск"Городская милиция подвела итоги специального комплексного мероприятия «Розыск».

С 22 по 24 августа сотрудники криминальной милиции и общественной безопасности нагрянули в притоны и спиртовые точки, посетили адреса возможного нахождения объявленных в розыск граждан. Представители отдела по гражданству и миграции «прошерстили» шесть гостиниц.

В результате этих действий было задержано трое скрывавшихся от следствия обвиняемых.

Также милиции удалось установить местонахождение семи человек, находившихся в статусе без вести пропавших и одиннадцать должников различных категорий.

 

Василий Куликов

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