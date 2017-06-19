В Бобруйске задержали сутенера

Мужчина пытался вывезти двух девушек в Кипр для занятия проституцией.

36-летний бобруйчанин в Интернете познакомился с двумя жительницами нашего города. А затем предложил им высокооплачиваемую работу в Кипре.

Девушкам обещалось, что они будут проживать в комфортабельном жилье на берегу моря, пользоваться автомобилем и получать заработную плату в размере 1000 – 2000 долларов, а также шикарные персональные денежные вознаграждения от обеспеченных клиентов. Оказывать интимные услуги клиентам они должны были в одном из ночных клубов.

После таких «золотых гор» бобруйчаники встретились с сутенером, приняв его предложение, хотя ранее проституцией не занимались.

Однако выехать за рубеж девушки не успели – на след сутенера вышли оперативники. Выяснилось также, что ранее подозреваемый был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело.

Василий Куликов