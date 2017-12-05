В Бобруйске задержали «изумрудного» мошенника

Мужчина на доверчивости людей «заработал» себе две квартиры, дом, автомобиль и мотоцикл.

34-летний бобруйчанин с июня 2011 года пр сентября 2014-го взял у троих человек 230 тысяч рублей, обещая взамен найти им «по дешевке» драгоценные камни либо помочь сделать огранку и продать их дороже. Одному из них мошенник под видом изумруда за 30 тысяч долларов «подсунул» синтетическую имитацию весом 0,88 граммов.

В итоге доверчивые «клиенты» лишились денег, а драгоценных камней так и не дождались.

А «предприимчивый» бобруйчанин за полученные деньги приобрел себе две квартиры, дом, дорогой автомобиль и мотоцикл.

Во время расследования этого дела также выяснилось, что мошенник во время выписывания ему штрафа сотрудником ГАИ предъявил фальшивые российские права.

На бобруйчанина заведены уголовные дела за мошенничество, совершенное в особо крупном размере и за использование заведомо подложного документа.

Имущество подозреваемого – квартиры, автомобили, ювелирные изделия, бытовая техника на сумму более 275 тысяч рублей – арестовано.

Обвиняемый задержан.

Василий Куликов