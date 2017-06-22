В Бобруйске хулиганы разбили милицейский автомобиль

Оба подозреваемых задержаны.

ЧП случилось в полночь 21 июня на улице Московской. Проезжавшие на «Джили» сотрудники Бобруйского отдела департамента охраны заметили возле кафе «Фараон» молодых людей. Они остановились и стали устанавливать их личности, одновременно проводя профилактическую беседу с парнями. Тем временем два человека из компании подошли к спеавтомобилю, и руками и ногами стали наносить по нему удары. Одного человека милиции удалось схватить, а вот второй оказался быстрее людей в погонах.

Задержанным оказался ранее судимый за кражу и хулиганство нетрезвый 24-летний бобруйчанин. На следующий день удалось задержать и его скрывшегося товарища.

Возбуждено уголовное дело.

Василий Куликов

Фото: Александр Ружечка,

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