В Бобруйске выступит скандально известный Виктор Калина

Концертная программа «Эх, разгуляемся!» будет звучать со сцены театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича.

Исполнитель шансона Виктор Калина 12 октября приедет в Бобруйск. Певец известен не только своим творчеством, но и «особенной» биографией.

Так, в 2007 году суд в Минске признал Виктора Калину виновным в «покушении на незаконное завладение имуществом в особо крупном размере путем обмана, совершенное группой лиц» (вместе с женой продал автомобиль «Мерседес», заявив потом о его угоне). Калина был приговорен к пяти с половиной лет лишения свободы.

Выйдя на свободу в 2009 году по амнистии, певец через какое-то время стал ярым приверженцем «русского мира». Он выступал с концертами в самопровозглашенной Донецкой народной республике, открыто поддерживает сепаратистов. У него есть награды, выданные ДНР. Виктор Калина в социальных сетях также презрительно отзывается о Беларуси, называя ее, в частности, «Беларашкой»…

И вот теперь певец, исполняющий «блатняк» («Что ты лезешь в душу мент», «Каторжанка», «Обломись мусорок», «Тюремный романс», «Шкет»…) готовится к концерту в бобруйском театре – в культурном храме…

Видимо, Управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского горисполкома, а также заместителя председателя горисполкома, который «координирует» и «курирует» идеологическую работу в Бобруйске, эти факты не беспокоят. И, как можно предположить, – потому, что Виктор Калина и его мировоззрение совпадает с мировоззрением и «идеологией» бобруйских чиновников.

Василий Куликов