В Бобруйске выступит иллюзионист Виктор Шишко

Шоу «Спящая красавица» состоится восьмого декабря. Могилевский иллюзионист Виктор Шишко продемонстрирует оригинальную версию сказки Шарля Перро.

В программе «Спящая красавица» будут зрелищные трюки с людьми, перемещаемыми в пространстве, магические спецэффекты, декорации и роскошные костюмы.

Виктор Шишко живет в Могилеве. Он являлся участником TV-шоу «Удиви меня!» и телешоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница», финалистом юбилейного сезона шоу «Минута славы».

Выступление состоится в областном театре драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича. Начало – в 18.00.

Стоимость билетов варьируется в пределах 12 – 14 рублей.

Василий Куликов