В Бобруйске выступит детский ансамбль из Израиля

С 7 по 10 сентября в Минске пройдет третий фестиваль искусств «Белорусы света». Он приурочен к трем знаменательным событиям: к 950-летию со дня основания белорусской столицы, 500-летию белорусского книгопечатания и 135-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа.

В рамках фестиваля представители белорусских диаспор выступят с концертами в районных центрах и агрогородках республики.

Так, 10 сентября Бобруйск посетит детский вокально-хореографический ансамбль «Цветы Ашдода» Международного центра культурных связей «Израиль-Беларусь».

Этот коллектив уже посещал наш город в качестве участника Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы-2013».

Ансамбль представит совместно с лучшими творческими коллективами города концертную программу «Ты в сердце моем, Беларусь». Коллектив исполнит песни на белорусском языке, идиш и иврите.

Начало концерта в 17.00 во Дворце искусств. Вход свободный.

Елена Широкая