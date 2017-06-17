В Бобруйске встретились «Бобр и компания», «Открытое сердце» и «Бобруйская крепость»

14 июня подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Ленинского района приняли активное участие в туристско-прикладном многоборье «Туристический слет-2017».

Организаторами мероприятия выступили ТЦСОН Первомайского района и Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи.

Участникам туристического слета представилась возможность продемонстрировать свои спортивные навыки, знания в ориентировании на местности по карте, проявить творческие и художественные способности.

Команда под названием «Бобр и компания» свою визитную карточку представила в виде задорных шуточных частушек, в которых каждый участник изобразил вид спорта, которым он увлекается, используя при этом спортивный инвентарь.

Представление получилось ярким, красочным и эффектным. Соревнуясь в спортивном ориентировании, ребята оценили важность не только скорости при выполнении задания, но и смекалки.

В рамках туристического слета ребята познакомились с членами Волонтерского клуба «Открытое сердце».

Особый интерес вызвал гитарист Дмитрий Абраменков, который в течение всего мероприятия аккомпанировал на гитаре, исполнял песни о Бобруйске, во время отдыха между конкурсами вместе с участниками слета пел популярные походные песни.

По окончании соревнований было организовано показательное выступление профессионального кинолога Кинологического центра «Бобруйская крепость» Виктора Ковалевского, со своими питомцами, овчарками немецкой породы.

Представление включало спортивное троеборье: следовая работа собаки, послушание, защита. Выступление вызвало много положительных эмоций, аплодисментов. Ребята смогли сфотографироваться с питомцами центра.

По итогам соревнований все участники туристического слета награждены дипломами и ценными подарками, командам вручены дипломы благодарности от Волонтерского клуба «Открытое сердце».

Подготовила Елена Широкая