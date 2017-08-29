В Бобруйске вновь стали закупать украинские подшипники

Ранее машиностроительные предприятия города приобретали продукцию в Китае.

Благодаря тому, что Харьковский подшипниковый завод (ХПЗ) после нескольких лет перерыва возобновил поставки на традиционные рынки, крупнейшие предприятия сельхозмашиностроения Беларуси вновь стали с ним сотрудничать. Среди них – «Бобруйскагромаш» и «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов».

Отечественные предприятия за последние несколько лет переориентировались на поставки китайской продукции. Из-за чего ощутили острые проблемы с качеством. А после возобновления поставок подшипников харьковского завода, надеются стабилизировать свою работу.

Продукция ХПЗ поставляется в более чем 40 стран мира – в Румынию, Болгарию, Египет, Пакистан, Казахстан и другие страны Азии и бывшего Союза. В этом году украинские подшипники начнут покупать в Чехии, Венгрии, Польше, Турции, Эстонии.

Василий Куликов