В Бобруйске – Университет. Народный

Совсем скоро, через четыре месяца, 25 марта 2018 года, беларусы, помнящие, любящие, знающие историю своей Родины, отметят 100-летний юбилей создания Беларуской Народной Республики.

Это была первая попытка – после распада Российской империи – объявить Беларусь самостоятельным, независимым европейским государством…

К сожалению, тогда все закончилось – через восемь с половиной месяцев – оккупацией беларуских земель коммунистической Красной армией, пришедшкй, «как всегда», из Московии, из России.

Спустя 73 года, в 1991 году, Беларусь снова получила статус независимого государства, который сохраняется и по сей день… Но, к сожалению, этот ее статус из-за политики нынешних властей становится всё более и более формальным, всё более и более зависимым от «восточного соседа»…

А ведь за эти годы, с 1918 по 1991, на пути к настоящей государственной независимости и самостоятельности, нашей стране, Республике Беларусь, пришлось потерять миллионы своих граждан, пройти сквозь неимоверные страдания – несколько кровавых войн, оккупаций, голод, грабежи, коллективизацию, репрессии –польские, сталинские, гитлеровские, снова сталинские…

Обо всёх испытаниях, через которые пришлось пройти нашей Родине в XX-м веке, можно будет узнать, во всех подробностях и деталях, на занятиях Народного университета, которые начались 23 ноября, по адресу: ул. Октябрьская, 173-а, в офисе Объединённой Гражданской Партии (вход – с тыльной стороны дома, полуподвальное помещение).

Занятия будут проходить по четвергам, в 18.00. Вход – свободный. Форма проведения – увлекательные рассказы, прерываемые вопросами и переходящие в интересные, увлекательные диалоги о нашей истории, о нашей современности…

Инициаторами этого исторического «ликбеза» выступила группа бобруйчан – членов Беларуской социал-демократической партии (Грамада).

Александр Кавалеров