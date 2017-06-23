В Бобруйске сыграют «Контрабас»

28 июня вниманию бобруйчан и гостей нашего города будет представлен моноспектакль Азербайджанского ТЮЗа им. М. Горького «Контрабас» по одноименной пьесе Патрика Зюскинда в постановке Ирины Перловой.

«Контрабас» – первое произведение П. Зюскинда, в котором он поднимает тему «маленького» человека.

Тридцатишестилетний контрабасист (Шовги Гусейнов) работает в государственном оркестре. Его инструмент, мешающий ему жить, по сути, и есть вся его жизнь.

Герой спектакля существует в пространстве парадокса: он ощущает в себе потенциал настоящего художника и трезво осознает, что остаётся ремесленником на стабильной, но недостаточно творческой работе.

Контрабасист влюбляется в вокалистку, которая работает с оркестром. Она его не замечает, а он не решается даже заговорить с ней, и только в своей комнате постоянно ощущает её присутствие, беседует с ней.

Параллельно герой беседует со своим инструментом – обузой и единственным другом, проклятием и источником вдохновения.

«Крик души» человека на грани депрессии выглядит по-зюскиндовски исповедальным и парадоксальным.

Узнать, на что же решится влюблённый контрабасист, бобруйчане и гости города смогут, посетив Могилёвский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича. Билеты можно приобрести в кассе театра.

Ирена Рунге