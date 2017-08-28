В Бобруйске станет доступным радио «Unistar»

С первого сентября радиостанцию можно будет «ловить» в диапазоне FM.

Радио «Unistar» зазвучит на частоте 90,2 мегагерца. Таким образом, Бобруйск станет пятым городом, где можно будет послушать популярную белорусскую радиостанцию не только в Интернете, но и по приемнику.

Сигнал с Минска до нашего города пробивается с большим трудом. А передатчик, установленный на радиотелевизионной передающей станции в Ясном Лесе, с сентября позволит слушать радио и в Бобруйске, и в близлежащих районах.

Радио «Unistar» появилось в FM-пространстве Беларуси 22 декабря 2000 года. Ее учредителями являются Белорусский государственный университет и немецкая компания «MediaInvest Gesellschaft mit beschränkter Haftung». Музыкальный формат – Hot Adult Contemporary (современный взрослый формат), включающий в себя лучшие зарубежные, российские и отечественные композиции 1990-х и 2000-х годов.

Василий Куликов