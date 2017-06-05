в Бобруйске, создают музей, военной техники

Его первыми экспонатами станут бомбардировщик и истребитель.

Предварительное открытие музея запланировано ко Дню города – 29 июня. Он будет размещаться под открытым небом на площадке между Ледовым дворцом и Бобруйской крепостью.

Уже известно, что первыми музейными экспонатами станут фронтовой бомбардировщик Су-24 и многоцелевой истребитель МиГ-29.

А в дальнейшем здесь появятся зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10» и «Оса», а также другая техника, которую выделит Минобороны.

Полноценное же открытие музея состоится 20 августа – ко Дню Военно-воздушных сил.

Василий Куликов

Использовано иллюстративное фото.