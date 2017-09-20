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В Бобруйске – «социальный расцвет»

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Еще в июне во время празднования Дня города и международного фестиваля «Венок Дружбы» «Бобруйский курьер» написал о плохом состоянии билбордов с социальной рекламой на улицах города.

В августе стало известно, что данная проблема привлекла внимание нового «мэра» Александра Студнёва. Он поручил подчиненным исправить ситуацию.

Осенью начались работы по замене старых, выцветших билбордов. Самую высокую их концентрацию мы отметили вдоль трассы по улице Минской. Сейчас на ней появилось много новой социальной рекламы. Так, МЧС «порадовали» креативными идеями:

в Бобруйске, "социальный расцвет", билборды

в Бобруйске, "социальный расцвет", билборды

Не все билборды успели заменить. На фото ниже в отдалении заметна значительно побледневшая «летающая тарелка» – изображение Ледового дворца:

в Бобруйске, "социальный расцвет", билборды

Среди обновленной рекламы появились стильные и лаконичные работы на беларуском языке:

в Бобруйске, "социальный расцвет", билборды А здесь пример, когда голая стена смотрится намного достойнее, чем когда её «украшают» социальной рекламой. Напомним, что на этом подсобном помещении возле Минских кладбищ (!) ранее висела растяжка – поздравление ветеранам. Трудно придумать ещё более неудачное место для билборда такой тематики:

в Бобруйске, "социальный расцвет", билборды

Вот так, можно сказать, «Бобруйский курьер» вновь помог городу стать ярче, креативнее и толерантнее. Именно так и должна работать пресса с органами власти.

 

Егор Коренищев
Фото автора

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