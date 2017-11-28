В Бобруйске соберут деньги для бездомных животных

30 ноября в Международный день домашних животных в тайм-клубе «13:87» пройдут благотворительные мероприятия по инициативе бобруйских волонтеров.

В этот день все желающие, пришедшие в клуб поиграть в настольные игры, автоматически станут участниками акции по сбору средств для бездомных кошек и собак.

Средства от игротеки в полном объеме пойдут на поддержку животных в двух организациях – обществах «Благодетель» и «Пять свобод».

Кроме этого, около 15.00 часов начнется фотосессия для кошек и собак, которая будет состоять из двух этапов.

К фотосессии приглашаются не только представители общественных организаций, которые занимаются проблемой бездомных животных, но и обычные бобруйчане, помогающие уличным кошкам и собакам.

Инициаторы рассчитывают, что яркие снимки помогут бездомным четвероногим друзьям найти хозяев.

Также на фотосессию приглашаются все желающие бобруйчане со своими питомцами – они смогут сфотографироваться в обмен на пожертвования.

Время акции – с 12.00 до 22.00.

Подготовила Елена Широкая