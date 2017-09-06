В Бобруйске случился… дождевой рекорд

5 сентября Бобруйская метеостанция зафиксировала рекордную сумму выпавших осадков. С неба вылился 31 литр воды на квадратный метр (31 мм). Кстати, в этом году – это самый «мокрый» день.

До этого максимальный рекорд по осадкам за 62 года наблюдений приходился на 1982 год – 18 мм.

В некоторых местах города наблюдалось «наводнение». Например, на улице Рокоссовского было затруднено движение автомобильного транспорта в т.ч. и пассажирского. Откачивать воду к месту «стихии» выезжала команда МЧС.

Дождливая и пасмурная погода ещё продержится, по крайней мере, до конца рабочей недели. Затем, снова выглянет солнце и потеплеет ощутимо.

Тимофей Христенко