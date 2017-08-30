В Бобруйске разыскивают насильника

Милиция распространяет по городу фоторобот подозреваемого.

Преступление было совершено возле дома № 23 по улице Лынькова еще 15 августа: неизвестный произвел развратные действия в отношении несовершеннолетней.

До сих пор личность насильника установить не удалось. В связи с этим правоохранителями был разработан и расклеен по городу фоторобот подозреваемого.

На вид мужчине лет 30, рост – около 180 сантиметров; он худощавого телосложения, с темными короткими волосами. Во время совершения преступления был одет в светло-синюю майку и темные спортивные брюки.

Милиция просит всех, кто опознает подозреваемого, позвонить в отдел милиции Первомайского района по телефону +375-225-776-184 или 102.

Василий Куликов