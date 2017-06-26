В Бобруйске «разрешили» граффити и цветы

В бобруйских дворах на стенах трансформаторных подстанций появились граффити с изображением гостиницы «Бобруйск» и «Чырвонай вежы».

Инициатива этого принадлежит мэру города Александру Студневу, на которую откликнулись местные предприниматели.

Оформлением трансформаторных подстанций занимается художник Сергей Попков, который сам придумал эскизы.

Всего планируется расписать пять подстанций. Кроме упомянутых гостиницы «Бобруйск» и «Чырвонай вежы», это будут кафедральный собор, Свято-Георгиевский храм и крепость.

Также ко Дню города в Бобруйске высадят 600 тысяч цветов, которые украсят улицы. Среди них – петуньи, агератумы, тагетесы, бегонии, целозии и другие.

Елена Широкая