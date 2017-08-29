В Бобруйске раздают фликеры пожилым

В Ленинском районе Бобруйска организована акция «Фликеры – пожилым людям», инициатором которой выступил ТЦСОН данного района.

В ходе акции световозвращающими элементами обеспечиваются пожилые граждане и инвалиды. Ведь как показывает статистика, одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешехода в темное время суток.

За текущий период 2017 года среди граждан пожилого возраста и инвалидов распространено 230 световозвращающих повязок, приобретенных за счет средств спонсоров.

Елена Широкая