В Бобруйске прозвучала «Зимняя соната»

Музыканты мирового уровня в Бобруйске – гости не частые. Однако благодаря тому, что город на Березине избран культурной столицей-2017, в детской школе искусств №2 имени Оловникова на протяжение всего года проходили концерты с участием настоящих звезд. Их камерные выступления – маленькая сенсация для тех, кто любит классику и ценит ее виртуозное исполнение.

Последним в цикле музыкальных вечеров проекта «Культурная столица Беларуси» 4 декабря стало выступление лауреатов международных конкурсов Андрея Шинкевича (контрабас) и Александра Боровикова (фортепиано), которые представили в Бобруйске совместную программу «Зимняя соната».

Оба они – музыканты с мировыми именами, которым аплодировали залы многих стран мира. Андрея Шинкевича в творческих кругах и вовсе именую вундеркиндом контрабаса, так как он не только безупречно владеет инструментом, но и самостоятельно перекладывает для него партитуры произведений, созданных для скрипки.

А теперь представьте себе «Моисея» Паганини, исполненного на контрабасе, когда используется не менее 20 октав и с десяток приемов по извлечению звука. Зрелище захватывающее и запоминающееся!

Неудивительно, что в этот вечер контрабас был солирующим инструментом в большинстве произведений. Со сцены звучали Крейслер и Боттезини, Фриба и Франк – композиторы, имена которых не часто встретишь в концертных афишах.

Среди сольных фортепианных пьес, с удивительной легкостью исполненных Александром Боровиковым, прозвучали два полонеза Шопена, знаменитая соната №3 Прокофьева и малоизвестное «Каприччо» белорусского композитора Алексея Клумова.

Тональность всего концерта в итоге получилась минорной и оказалась созвучной зимнему вечеру, когда на деревьях лежат мохнатые шапки снега, а дневные лужи-озера исчезают под хрупким стеклом льда. Таким же эфемерным, как и звуки музыки.

Мария Маслова

Фото Дмитрия Калинина