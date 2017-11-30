В Бобруйске прошла инклюзивная ярмарка талантов

Более сотни бобруйчан с ограниченными физическими возможностями приняли участие в пятой по счету инклюзивной ярмарке талантов «Под созвездием добра», которая 30 ноября состоялась во Дворце искусств.

Люди с группами инвалидности в очередной раз доказали, что ничем не хуже тех, кто может похвастаться отменным здоровьем. А уж по части творчества и вовсе могут дать фору многим бобруйчанам без физических ограничений.

Яркие картины из соломки и кожи, мягкие игрушки, сувениры из глины, поделки из бумаги и текстиля…

Таланта бобруйчанам с особенностями физического развития не занимать. Правда, не все они смогли представить свои работы на ярмарке, ведь часть из них выполнена людьми, которые не в состоянии передвигаться без посторонней помощи. Среди них – воспитанники Центра творчества детей и молодежи Бобруйска, с которыми педагоги занимаются на дому. И каждый их визит в семью, где есть дети-инвалиды, является маленьким шажком на пути к социализации таких бобруйчан.

– По сути, они отрезаны от всего мира, не могут посещать школу. Но это очень талантливые дети, – убеждена заведующая отделом по основным видам деятельности ЦТДиМ Людмила Крылова.

Для многих бобруйских инвалидов творчество является не просто отдушиной, но и способом самореализации, самоутверждения. А также возможностью доказать всему миру, что умение чувствовать прекрасное – не зависит от физических особенностей человека. Скорее, это духовная составляющая, которая открывает мир музыки слабослышащим людям, а слабовидящим помогает создавать настоящие шедевры из подручных материалов.

Безбарьерная среда для людей с особенностями физического развития в Бобруйске – это не только безопасные тротуары и наличие пандусов. Это еще и возможность адаптации в социуме путем самореализации. Потому неудивительно, что во время ярмарки на одной сцене встречались инвалиды и обычные бобруйчане, которые специально для этого мероприятия готовили совместные номера – разучивали песни и танцы.

Можно лишь догадываться, чего, к примеру, стоило учащимся ДШИ им.Тикоцкого, обладающим безупречным слухом, найти общий язык со своими ровесниками из школы-интерната для слабослышащих детей. Но по тому, как аплодировал зал их выступлению, детям это удалось. Как, впрочем, и взрослым, которые уже осознали, что нужно наслаждаться каждым прожитым днем, раскрывать свои таланты и учиться быть счастливыми вопреки всему.

Мария Маслова

Фото Дмитрия Калинина