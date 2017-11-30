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В Бобруйске прошла инклюзивная ярмарка талантов

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в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. Выставка работ инклюзивной ярмарки.

Более сотни бобруйчан с ограниченными физическими возможностями приняли участие в пятой по счету инклюзивной ярмарке талантов «Под созвездием добра», которая 30 ноября состоялась во Дворце искусств.

Люди с группами инвалидности в очередной раз доказали, что ничем не хуже тех, кто может похвастаться отменным здоровьем. А уж по части творчества и вовсе могут дать фору многим бобруйчанам без физических ограничений.

Яркие картины из соломки и кожи, мягкие игрушки, сувениры из глины, поделки из бумаги и текстиля…

в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. Выставка работ инклюзивной ярмарки.
в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. Выставка работ инклюзивной ярмарки.
в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. Максим Пыж, инвалид II группы занимается керамикой в отделении дневного пребывания инвалидов Бобруйского районного Центра социального обслуживания населения.
в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. Свои работы на выставке представила Маша Матвеева, 9-классница школы-интерната для детей с нарушением слуха.

Таланта бобруйчанам с особенностями физического развития не занимать. Правда, не все они смогли представить свои работы на ярмарке, ведь часть из них выполнена людьми, которые не в состоянии передвигаться без посторонней помощи. Среди них – воспитанники Центра творчества детей и молодежи Бобруйска, с которыми педагоги занимаются на дому. И каждый их визит в семью, где есть дети-инвалиды, является маленьким шажком на пути к социализации таких бобруйчан.

– По сути, они отрезаны от всего мира, не могут посещать школу. Но это очень талантливые дети, – убеждена заведующая  отделом по основным видам деятельности ЦТДиМ Людмила Крылова.

в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. Заведующая отделом по основным видам деятельности Центра творчества детей и молодежи города Бобруйска Людмила Крылова представляет работы инвалидов, занимающихся в творческих объединениях.

Для многих бобруйских инвалидов творчество является не просто отдушиной, но и способом самореализации, самоутверждения. А также возможностью доказать всему миру, что умение чувствовать прекрасное  – не зависит от физических особенностей человека. Скорее, это духовная составляющая, которая открывает мир музыки слабослышащим людям, а слабовидящим помогает создавать настоящие шедевры из подручных материалов.

Безбарьерная среда для людей с особенностями физического развития в Бобруйске – это не только безопасные тротуары и наличие пандусов. Это еще и возможность адаптации в социуме путем самореализации. Потому неудивительно, что во время ярмарки на одной сцене встречались инвалиды и обычные бобруйчане, которые специально для этого мероприятия готовили совместные номера – разучивали песни и танцы.

в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. Жестовая песня «Жить!». Исполняют участники отделения дневного пребывания инвалидов территориального Центра социального обслуживания населения Первомайского района
в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. Жестовая песня «Мы маленькие дети». Исполняют участники отделения дневного пребывания инвалидов территориального Центра социального обслуживания населения Первомайского района и воспитанники кружка «На бис! Театралушки!» детской школы искусств №1 им. Е.К.Тикоцкого.
в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. Жестовая песня «Мы маленькие дети». Исполняют участники отделения дневного пребывания инвалидов территориального Центра социального обслуживания населения Первомайского района и воспитанники кружка «На бис! Театралушки!» детской школы искусств №1 им. Е.К.Тикоцкого.
в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. «Мы рисуем этот мир». Совместный проект Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Бобруйска и гимназии-колледжа искусств.
в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. Песня «Детство». Исполняют Юрий Грек, Наталья Бородавка и Андрей Ильиничев.
в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. «Школьный рок-н-ролл». Исполняет образцовый хореографический ансамбль «Крынiчка».

Можно лишь догадываться, чего, к примеру, стоило учащимся ДШИ им.Тикоцкого, обладающим безупречным слухом, найти общий язык со своими ровесниками из школы-интерната для слабослышащих детей. Но по тому, как аплодировал зал их выступлению, детям это удалось. Как, впрочем, и взрослым, которые уже осознали, что нужно наслаждаться каждым прожитым днем, раскрывать свои таланты и учиться быть счастливыми вопреки всему.

в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. «Моя семья». Исполняет Валерия Новикова.
в Бобруйске прошла, инклюзивная ярмарка талантов, "Под созвездием добра"
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. Жестовая песня на музыкальную композицию Т.Гвердцетели «Расскажите, ангелы»
30.11.2017, Бобруйск. IV Инклюзивная ярмарка «Под созвездием добра». Творческий проект Территориального Центра социального обслуживания Первомайского района города Бобруйска и Дворца искусств. «Близкие люди». Исполняет театр жестовой песни «Лучики надежды» Бобруйской школы-интернат для детей с нарушением слуха (рук. Татьяна Щемерова)

 

Мария Маслова
Фото Дмитрия Калинина

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