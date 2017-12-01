В Бобруйске прошла благотворительная фотосессия для животных

В Международный день домашних животных, 30 ноября, можно было сделать профессиональное фото своего питомца за пожертвование для наших четвероногих друзей, у которых нет дома.

Фотозона для собак и кошек располагалась во внутреннем дворике тайм-клуба «1387». Помимо бобруйчан со своими питомцами, здесь активно фотографировали подопечных волонтёры общества защиты животных «Добродетель».

«Мы рассчитываем, что яркие профессиональные фотографии смогут привлечь людей, которые хотели бы завести кота или собаку, и они придут к нам за четвероногим другом», – рассказала волонтёр «Добродетели» Нелли после съёмок с тремя непоседливыми братьями-щенками.

Помимо фотосессии, в этот день в тайм-клубе проходила благотворительная игротека. Все средства, вырученные от бобруйчан, пришедших поиграть в настольные игры, пойдут на поддержку животных в обществах «Добродетель» и «Пять свобод».

Кроме того, в антикафе можно было купить мыло и мягкие игрушки ручной работы, сыграть в беспроигрышную лотерею. Всё это также в пользу бездомных животных.

Марина Михневич