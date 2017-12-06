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В Бобруйске пройдут Рождественские чтения

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Бобруйск, Рождественские чтения, общество, Дунин-Марцинкевич, театр, комедия

12 декабря в Могилевском областном театре драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича состоятся региональные образовательные встречи на тему «Нравственные ценности и будущее человечества».

Организаторами Рождественских чтений является Бобруйская епархия при поддержке горисполкома.

В мероприятии примут участие педагоги и представители духовенства.

Мероприятие даст возможность обменяться опытом преподавания, инновационными проектами, призванными повысить духовный уровень образования.

В Рождественких чтениях ожидается участие гостей из Варшавской епархии.

Елена Широкая

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