В Бобруйске пройдут Рождественские чтения

12 декабря в Могилевском областном театре драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича состоятся региональные образовательные встречи на тему «Нравственные ценности и будущее человечества».

Организаторами Рождественских чтений является Бобруйская епархия при поддержке горисполкома.

В мероприятии примут участие педагоги и представители духовенства.

Мероприятие даст возможность обменяться опытом преподавания, инновационными проектами, призванными повысить духовный уровень образования.

В Рождественких чтениях ожидается участие гостей из Варшавской епархии.

Елена Широкая