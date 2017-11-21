В Бобруйске пройдут благотворительные акции

24 ноября, с 18.00 до 21.00, в торговом центре «Карусель» пройдёт очередная акция помощи нуждающимся жителям Бобруйска под названием «День добрых дел». Организатор: благотворительное учреждение «Справедливая помощь».

Акция направлена на помощь людям, оставшимся без крова, одиноким старикам и пенсионерам, инвалидам и малоимущим которые нуждаются в поддержке.

Им можно помочь продуктами питания, предметами бытовой химии и первой необходимости, одеждой и обувью по сезону.

А 25 ноября БПО «Надежда» ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» в гипермаркете «Евроопт» по адресу ул. Минская, 111 будет проводить акцию ко Дню инвалида «Открытое сердце».

Можно оказать помощь детям-инвалидам и молодым инвалидам, купив продукты, канцтовары, либо любой товар на усмотрение в этом гипермаркете и при выходе оставить в корзинке у волонтёров.

Елена Широкая