В Бобруйске пройдет выставка Татьяны Корчажкиной

24 ноября в городском художественном музее состоится открытие персональной выставки «Страницы творчества бобруйского учителя».

В экспозиции будут представлены натюрморты, портреты, пейзажи и смысловые композиции из кожи местной художницы, искусствоведа, педагога Татьяны Корчажкиной.

Изучение истории искусств помогло автору понять возможности стилизации обычного бытового материала и поднять его до уровня скульптурного рельефа и графики.

Вернисажи Татьяны Корчажкиной прошли в минском Дворце искусств и в художественной галерее «АРТ. Блик», в Светлогорске, Борисове, Копыле, Клецке, Слуцке, Логойске, в Могилеве и во всех районных музеях области.

Во время встреч с посетителями художник не только рассказывает о своем творчестве, но и проводит для желающих мастер-классы.

Торжественное открытие выставки состоится 24 ноября, в 17.00, по адресу: ул. М. Горького, 28. Справки по тел.: 76-48-64, 70-88-11.

Подготовила Елена Широкая