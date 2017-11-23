В Бобруйске пройдет семинар для людей с инвалидностью

30 ноября – 1 декабря в нашем городе состоится семинар «Основы предпринимательской деятельности. Маркетинг, реклама, продвижение в социальных сетях».

Организовывают мероприятие Центр развития предпринимательской активности людей с инвалидностью «Узел» БОО «Мир без границ», образовательный центр «АврораСтар» в партнерстве с ООИ «Особый мир», ТЦСОН Ленинского района и первичной организацией «Клуб «Милосердие и здоровье» Белорусского общества Красного Креста Ленинского района.

На семинар приглашаются люди с инвалидностью, желающие организовать собственное дело или уже официально зарегистрировавшие предпринимательскую или ремесленническую деятельность, представители общественных организаций, предприятий различных форм собственности, государственных и негосударственных социальных учреждений, связанных в своей деятельности с проблемой трудоустройства людей с инвалидностью.

В программе семинара: изучение основных аспектов маркетинга и рекламной деятельности, вопросов законодательства в сфере рекламы. Отдельное внимание будет уделено теме интернет-маркетинга и способам бесплатного продвижения в социальных сетях.

Тренерами семинара станут опытные специалисты Центра «Узел» и ОЦ «АврораСтар». Участников мероприятия ждут встречи со специалистами в сфере рекламы, PR и СММ.

Семинар начнется 30 ноября в 10.30. Сейчас решается вопрос о месте его проведения. Участие в мероприятии бесплатное. Питание и проживание будет организовано Центром развития предпринимательской активности людей с инвалидностью «Узел».

Запись по телефонам: 8-029-654-79-17 и 8-029-531-39-21 (Марина Абазовик).

Подготовила Елена Широкая