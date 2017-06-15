В Бобруйске пройдет «корневое» мероприятие

«Центр помощи семьям и детям» 17 июня проведет конкурсно-развлекательную программу «Крепкие корни – крепкая семья».

Мероприятие пройдет с 11.00 по 17.00 на площадке за домами по ул. Западная, д.19б, 19г, ул. Гоголя, д.216а, 220, ул. Гагарина, д.55).

Героями программы «Крепкие корни» станут многодетные семьи Скоробогатых, Славинских, Казначеевых.

Пришедших на мероприятие ждут мини-концерт, выставка творческих работ, мастер-классы, фотосушка проекта «Один день на «Солнечной поляне», спортивные состязания.

Елена Широкая