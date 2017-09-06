В Бобруйске пройдет мастер-класс в пользу здорового образа жизни

9 сентября в Бобруйске пройдет мастер-класс «Десерты акварелью», инициированный городским отделением Республиканского общественного объединения «Матери против наркотиков».

К участию приглашаются девушки от 14 до 31 года. Все материалы предоставляются бесплатно. Мероприятие проходит в рамках инициативы «Привычка – быть здоровым!»

Запись по телефонам: 8 (0225) 76-21-38; +375 29 247-51-13, +375 29 369-15-19.

Начало в 14.00. Адрес: М. Горького д. 28 – 133 (вход со двора, телевидение «Кортес»).

Елена Широкая