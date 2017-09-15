В Бобруйске продет час памяти Сола Шульмана

24 сентября в городской библиотеке им. М. Горького состоится час памяти «Сол Шульман: заметки на полях жизни». Напомним, что известного писателя не стало 6 сентября этого года. Ему был 81 год.

Последние годы он проживал в австралийском городе Мельбурн, периодически навещая родной Бобруйск и другие города Могилевщины.

Сол Шульман известен также как создатель популярного цикла документальных фильмов «Альманах кинопутешествий», сценарист и кинорежиссер.

Свой родной город писатель увековечил в автобиографической повести «Променад по Социалке».

Начало мероприятия – в 12.00.

Подготовила Елена Широкая