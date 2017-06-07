В Бобруйске презентовали багетную мастерскую

5 июня на базе Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района состоялась презентация изделий багетной мастерской «Мастер Алекс».

Представители продемонстрировали рамки и паспарту для картин, вышивок портретов, зеркал, материалы, используемые для производства своих изделий.

В рамках презентации были налажены контакты для дальнейшего сотрудничества с руководителями кружков центра: швейной мастерской «Надежда» и кружка художественного творчества «Талант».

Участникам презентации были вручены на память изделия багетной мастерской «Мастер Алекс».

Подготовила Елена Широкая