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В Бобруйске появился еще один участок дороги с односторонним движением

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в Бобруйске появился, еще один участок дороги, с односторонним движениемКак мы уже предупреждали о подобных изменениях, участок улицы Социалистической между Интернациональной и К. Либкнехта теперь стал односторонним. Весь транспорт здесь может двигаться только в одном направлении – к площади Победы.

Это новшество вызвано увеличением пропускной способности и намерением предотвратить ДТП при встречном разъезде.

Отныне чтобы проехать со стороны центрального рынка в направлении Минской, водителям придется выбирать другие маршруты: по улицам Чонгарской или Советской.

Кроме Социалистической, односторонней вскоре должна стать и улица Красноармейская на отрезке Пушкина – Октябрьская.

 

Подготовила Елена Широкая

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