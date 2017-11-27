В Бобруйске появился еще один участок дороги с односторонним движением

Как мы уже предупреждали о подобных изменениях, участок улицы Социалистической между Интернациональной и К. Либкнехта теперь стал односторонним. Весь транспорт здесь может двигаться только в одном направлении – к площади Победы.

Это новшество вызвано увеличением пропускной способности и намерением предотвратить ДТП при встречном разъезде.

Отныне чтобы проехать со стороны центрального рынка в направлении Минской, водителям придется выбирать другие маршруты: по улицам Чонгарской или Советской.

Кроме Социалистической, односторонней вскоре должна стать и улица Красноармейская на отрезке Пушкина – Октябрьская.

Подготовила Елена Широкая