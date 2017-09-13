В Бобруйске покажут миниатюру про особенных людей

14 сентября в отеле «Турист» пройдет информационно-просветительский семинар-тренинг «Бриллианты общества».

На мероприятии присутствующие смогут познакомиться с успешными историями людей с инвалидностью, а также увидеть театральную миниатюру «ТЫ ОСОБЕННЫЙ» Инклюзивной театральной мастерской «Зеркало».

Режиссер- постановщик спектакля – Жанна Зарембо. Театральная миниатюра «Ты особенный» раскрывает нужность и полезность каждого человека друг другу, ценность каждого человека для общества в целом.

Мероприятие пройдет с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Войкова, 20.

Елена Широкая